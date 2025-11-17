«Всегда спрашивает про семью»: Махонин рассказал, о чем говорил с Путиным без камер

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскрыл, о чем говорил с президентом РФ Владимиром Путиным 19 сентября во время визита главы государства в региональную столицу. Без камер они обсуждали историю региона и его развитие, а также беседовали о личном.

«О чем говорили? Естественно про регион разговаривали, про его развитие. Про историю края, в том числе историю завода „Мотовилиха“. Когда Владимир Владимирович со мной встречается, интересуется про мою семью, про моих детей, как они в школу ходят, как учатся. Это приятно», — отметил губернатор в прямом эфире радио Sputnik Пермь. Человеческая очень понятная беседа, президент тот человек, который располагает к общению, добавил глава региона.