Участники СВО прошли стажировку в Заксобрании ЯНАО. Фото

17 ноября 2025 в 17:23
В Заксобрании Ямала подвели итоги стажировки для героев СВО

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Заксобрании ЯНАО завершилась месячная стажировка для участников проекта «Герои Ямала» — вернувшихся из зоны СВО Родиона Пуйко, Александра Шлюшинского и Максима Тихоненко. Наставниками выступили председатель парламента Сергей Ямкин, вице-спикер Наталия Фиголь и председатель комитета по экологии Иван Сакал. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО. 

«Наше взаимодействие было взаимно полезным. Александр — профессиональный историк, кандидат наук, человек с большим опытом общественной и патриотической работы. Его погружение в вопросы было максимально глубоким и эффективным», — отметила вице-спикер Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь.

В течение месяца участники осваивали тонкости законотворческой работы, включая проработку законопроекта о памятных датах. Второй модуль стажировки уже стартовал в Новом Уренгое и посвящен изучению экономики и финансов. Проект направлен на интеграцию героев СВО в общественно-политическую жизнь региона.

Парламентарии и участники проекта «Герои Ямала» за работой

Фото: Пресс-служба Заксо ЯНАО

