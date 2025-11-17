В Заксобрании Ямала подвели итоги стажировки для героев СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

В Заксобрании ЯНАО завершилась месячная стажировка для участников проекта «Герои Ямала» — вернувшихся из зоны СВО Родиона Пуйко, Александра Шлюшинского и Максима Тихоненко. Наставниками выступили председатель парламента Сергей Ямкин, вице-спикер Наталия Фиголь и председатель комитета по экологии Иван Сакал. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

«Наше взаимодействие было взаимно полезным. Александр — профессиональный историк, кандидат наук, человек с большим опытом общественной и патриотической работы. Его погружение в вопросы было максимально глубоким и эффективным», — отметила вице-спикер Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь.

В течение месяца участники осваивали тонкости законотворческой работы, включая проработку законопроекта о памятных датах. Второй модуль стажировки уже стартовал в Новом Уренгое и посвящен изучению экономики и финансов. Проект направлен на интеграцию героев СВО в общественно-политическую жизнь региона.

