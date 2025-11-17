В ямальском УМВД возможна смена руководства

Начальник УМВД ЯНАО Сергей Костенко может покинуть пост Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальник УМВД по ЯНАО генерал-майор Сергей Костенко может покинуть свой пост в связи с переводом в Кемеровскую область. Об этом сообщает издание «МК Ямал» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

«Костенко прочат перевод в Кузбасс. По предварительным данным генерала могут перевести в Кемеровскую область на аналогичную должность. Пять лет службы в ЯНАО у него истекли в июле поэтому исходя из сложившейся практики, такая ситуация возможна», — сообщили источники URA.RU в силовых структурах.