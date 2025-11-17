Градсовет одобрил концепцию для строительства «Пермь-Сити»

На заседании градостроительного совета Пермского края, состоявшемся 17 ноября, были представлены и рассмотрены три варианта архитектурной концепции многофункционального комплекса «Пермь-Сити», который планирует построить федеральный застройщик. Местоположение будущего высотного квартала — микрорайон ДКЖ в Перми на улице Локомотивной.

«По итогам обсуждения члены градсовета единогласно поддержали концепцию архитектурного бюро Valode & Pistre, которое ранее разрабатывало проект освоения Академического района в Екатеринбурге. Концепция „Жар-птица“, предложенная этим бюро, предусматривает строительство высотных административных зданий. Часть зданий будет выполнена в красном цвете и визуально напоминать крылья сказочного персонажа. Особенностью проекта станет наличие парящего моста», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Архитектурные бюро МЛА+ и IND architects также представляли свои варианты внешнего облика будущего объекта. Весной 2024 года было получено право на комплексное развитие территории в микрорайоне ДКЖ после победы на торгах. Общая площадь участка, подлежащего реновации, составляет 25,3 гектара. Территория ограничена несколькими улицами: Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. В рамках проекта планирует возвести примерно 225 тысяч квадратных метров жилья, а также социальные объекты и дорожную инфраструктуру.