Из курганской поликлиники после жалобы пациентки уволилась врач акушер-гинеколог
Женская консультация поликлиники №1 Кургана лишилась опытного врача
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Из женской консультации Курганской поликлиники №1 уволилась врач акушер-гинеколог Алена Лушникова. Она проработала в учреждении 13 лет, рассказали коллеги врача.
«Акушер-гинеколог Алена Лушникова уволилась из женской консультации поликлиники по собственному желанию. Многие пациенты и коллеги надеялись, что врач продолжит работу после неприятного инцидента — жалобы, и сожалеют о таком решении», — рассказали URA.RU в поликлинике.
Коллеги пишут, что потеряли профессионала, которая оставила след в сердцах множества женщин. «Когда кто-то пишет жалобу, потому что УЗИ задержалось на восемь минут — что человек хочет этим добиться? Чтобы кого-то наказали? Чтобы врач, уставший после десятков приемов, боялся каждого следующего пациента? Мы ведь все живые. Мы стараемся, переживаем, задерживаемся, помогаем — не по инструкции, а по зову сердца», — отмечают в женской консультации. Женщин, которые наблюдались у Лушниковой, будут принимать другие врачи женской консультации.
Ранее о работе врача Алены Лушниковой упоминали в правительстве округа, рассказывая об обновлении женской консультации Курганской поликлиники №1. Отмечалось, что пациентки приезжают к ней со всего города, и именно такие врачи нужны в областном центре.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Алиса17 ноября 2025 16:24Вот в таких конфликтах важно не принимать быстрых и необдуманных решений. Одна, не подождав каких то восемь минут, устраивает скандал на ровном месте, другая обидевшись, увольняется с любимой работы. А пострадали при этом другие пациенты, из за потери, так нужного в наше время, врача-специалиста. Думать надо головой, а не эмоциями.
- Полина Высоких17 ноября 2025 16:18Не пропадет. Сейчас в платных клиниках такие услуги будут крайне востребованы и хорошо оплачиваемы. Теми пациентками, кто это сможет себе позволить. Кому что показала и доказала эта, недовольная небольшим ожиданием, мамаша?
- Лидия П.17 ноября 2025 16:148 минут не могла дождаться!? Очередная яжмать! Кому навредила? Только другим пациенткам и навредила... Уволилась отличный профессионал.