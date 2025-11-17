Из курганской поликлиники после жалобы пациентки уволилась врач акушер-гинеколог

«Акушер-гинеколог Алена Лушникова уволилась из женской консультации поликлиники по собственному желанию. Многие пациенты и коллеги надеялись, что врач продолжит работу после неприятного инцидента — жалобы, и сожалеют о таком решении», — рассказали URA.RU в поликлинике.

Коллеги пишут, что потеряли профессионала, которая оставила след в сердцах множества женщин. «Когда кто-то пишет жалобу, потому что УЗИ задержалось на восемь минут — что человек хочет этим добиться? Чтобы кого-то наказали? Чтобы врач, уставший после десятков приемов, боялся каждого следующего пациента? Мы ведь все живые. Мы стараемся, переживаем, задерживаемся, помогаем — не по инструкции, а по зову сердца», — отмечают в женской консультации. Женщин, которые наблюдались у Лушниковой, будут принимать другие врачи женской консультации.