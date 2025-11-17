Курган теряет вкус: рестораны и бары, которые мы потеряли за год

Почти десяток заведений общественного питания закрылось в Кургане за год Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

За последний год в Кургане закрылись или прекратили работу несколько заведений общественного питания. Среди них кафе «Мишель», закрывшееся на ребрендинг и впоследствии сменившее профиль, придорожное кафе «Берлога», которое сгорело, и кофейня «Мишель» в здании филармонии. Причинами закрытий стали переезды владельцев, рост стоимости аренды, пожар и другие внешние факторы. Подробнее о заведениях общественного питания, которые мы потеряли — в материале URA.RU.

Кафе «Мишель»

В Кургане закрылось кафе «Мишель», которое принадлежало Mama Mia Group. На месте бывшего кафе, имевшего собственный винный погреб, открылся магазин «Монетка». «Мишель» было открыто в 2015 году, а в апреле 2023 года заведение закрылось на ребрендинг. Тогда владельцы обещали открыть его в новом формате, но в итоге приняли решение о закрытии. Ранее на этом месте располагалась пиццерия «Еха пицца».

Пожар в придорожном кафе «Берлога»

На трассе, ведущей к Голубым озерам, сгорело придорожное кафе «Берлога». По информации ГУ МЧС России по Курганской области, причиной пожара стала неисправность отопительных печей и дымоходов. В тушении участвовали 25 специалистов и пять единиц спецтехники. В результате ЧП никто не пострадал.

Придорожные кафе «Транзит» и «Белый аист» продавали под разбор

На трассе «Иртыш» продавались два придорожных кафе — «Транзит» и «Белый аист». «Транзит» (260 км трассы) за 600 тыс. рублей, а «Белый аист» (257 км трассы) — под разбор без указания цены. Владельцы готовы были обменять объекты на автомобили или недвижимость.

Закрытие кофейни «Мишель» в филармонии

Кофейня «Мишель», располагавшаяся в здании Курганской областной филармонии, объявила о своем закрытии. В соцсетях представители заведения поблагодарили посетителей и попрощались с ними. Кофейня работала с 2021 года и славилась ассортиментом круассанов.

Снос кафе «Апшерон»

В Кургане снесли незаконно построенное кафе «Апшерон» на 263 километре трассы «Иртыш». Самострой должны были ликвидировать еще до 2009 года, но решение суда не было исполнено. В феврале мэрия Кургана провела демонтаж за счет городского бюджета.

Здание бывшего «Банкет-холл Элит» сначала выставили на продажу, потом передумали

В центре Кургана выставили на продажу здание, где ранее располагалось кафе «Банкет-холл Элит». Владелец оценил недвижимость в 90 млн рублей, но позже передумал продавать и начал искать нового арендатора.

Ресторан грузинской кухни «Квеври»

В феврале 2025 года на сайте объявлений появилась информация о продаже ресторана грузинской кухни «Квеври». Стоимость составляла 6 миллионов рублей. Позднее цена ресторана «Квеври» была снижена почти вдвое — с 6 миллионов до 3,5 миллионов рублей. Впоследствии заведение опечатали: на закрытых дверях появились печати Курганского облпотребсоюза, о чем сообщил корреспондент URA.RU. В сервисе 2gis.ru по адресу ресторана появилось сообщение о том, что филиал временно закрыт и вскоре возобновит работу, однако телефоны заведения оказались отключенными, а на один из отзывов в интернете администрация ответила, что ресторан больше не работает.

Закрытие пельменной

В Кургане по улице Коли Мяготина прекратила работу пельменная, в которой подавали пельмени с различными начинками и морсы. Здание и земельный участок выставлены на продажу на сайте объявлений за 18 миллионов рублей.

Продажа кафе «Сибирские пельмени»

В Кургане с аукциона продали здание кафе «Сибирские пельмени», которое находилось на улице Станционной и работало с 1974 года. Начальная цена объекта составляла 13 439 421 рубль, а заявки на торги принимали до 29 сентября.

Возрождение кофейни «Московские истории»

В июле закрылась кофейня «Московские истории», располагавшаяся в фойе гостиницы «Москва». Об этом URA.RU сообщил читатель, который отметил, что проход в кофейню преграждают стулья. Информация о закрытии подтвердилась: компания исчезла из онлайн-справочников, а представитель заведения сообщил, что проект закрыт окончательно. Однако в октябре кофейня вновь открыла свои двери — с тем же интерьером и концепцией, но с новым владельцем. Сотрудник заведения заверил корреспондента URA.RU, что работа идет в штатном режиме.

Кафе «Азия»

В центре города закрылось кафе «Азия» — заведение с восточной кухней, входящее в небольшую местную сеть, которая существует около 25 лет. Кафе начало работу в начале лета при одной из гостиниц, но спустя три месяца прекратило деятельность — вывески сняли, а на входе появилось объявление о закрытии. Ранее в этом помещении располагались банкетный зал и ресторан «Атриум», который после более чем 20 лет работы был выставлен на продажу за 32 миллиона рублей.

«Папин бар» меняет формат работы