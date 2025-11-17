Логотип РИА URA.RU
Путин наградил курганского мэра Аносова

17 ноября 2025 в 17:23
Мэр Далматовского округа Аносов получил почетное звание

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэру Далматовского округа (Курганская область) присвоили почетное звание. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте правовых актов.

«За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание. „Заслуженный работник местного самоуправления РФ“ Аносову Андрею Геннадьевичу — главе Далматовского муниципального округа Курганской области», — написано в указе.

Ранее URA.RU сообщало, что начальник МКУ «Чашинский территориальный отдел» Каргапольского округа Курганской области Галина Замятина получила почетное звание от Путина. Замятина является начальником Чашинского теротдела, обслуживающего 21 населенный пункт в Каргапольском округе.

