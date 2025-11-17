Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

В АТИ мэрии Кургана уволился заместитель директора Голявинский

17 ноября 2025 в 17:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Андрей Голявинский покинул пост заместителя директора курганской АТИ

Андрей Голявинский покинул пост заместителя директора курганской АТИ

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В административно-технической инспекции (АТИ) города Кургана освободилась должность заместителя директора. Андрей Голявинский, занимающий эту позицию два года, уволился по собственному желанию. Об этом сообщили источники, приближенные к мэрии.

«Андрей Голявинский уволился по собственному желанию. Директор АТИ Никита Курбаченков ищет ему замену, однако пока место вакантно», — рассказали источники.

Голявинский отвечал за благоустройство города, в том числе, за организацию субботников и контролировал размещение светодиодных гирлянд в Кургане. Сейчас на сайте АТИ экс-чиновник указан как действующий сотрудник. 

Продолжение после рекламы

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию города. Ответ ожидается.

Ранее с должности замдиректора АТИ Кургана ушел и опытный топ-менеджер Алексей Воинков, уйдя на понижение. Он был переведен на должность заведующего отделом оформления документов на производство земляных работ. На его место замдиректора был назначен Алексей Бутылов. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал