В АТИ мэрии Кургана уволился заместитель директора Голявинский
Андрей Голявинский покинул пост заместителя директора курганской АТИ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В административно-технической инспекции (АТИ) города Кургана освободилась должность заместителя директора. Андрей Голявинский, занимающий эту позицию два года, уволился по собственному желанию. Об этом сообщили источники, приближенные к мэрии.
«Андрей Голявинский уволился по собственному желанию. Директор АТИ Никита Курбаченков ищет ему замену, однако пока место вакантно», — рассказали источники.
Голявинский отвечал за благоустройство города, в том числе, за организацию субботников и контролировал размещение светодиодных гирлянд в Кургане. Сейчас на сайте АТИ экс-чиновник указан как действующий сотрудник.
Редакция URA.RU направила запрос в администрацию города. Ответ ожидается.
Ранее с должности замдиректора АТИ Кургана ушел и опытный топ-менеджер Алексей Воинков, уйдя на понижение. Он был переведен на должность заведующего отделом оформления документов на производство земляных работ. На его место замдиректора был назначен Алексей Бутылов.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!