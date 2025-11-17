В АТИ мэрии Кургана уволился заместитель директора Голявинский

Андрей Голявинский покинул пост заместителя директора курганской АТИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В административно-технической инспекции (АТИ) города Кургана освободилась должность заместителя директора. Андрей Голявинский, занимающий эту позицию два года, уволился по собственному желанию. Об этом сообщили источники, приближенные к мэрии.

«Андрей Голявинский уволился по собственному желанию. Директор АТИ Никита Курбаченков ищет ему замену, однако пока место вакантно», — рассказали источники.

Голявинский отвечал за благоустройство города, в том числе, за организацию субботников и контролировал размещение светодиодных гирлянд в Кургане. Сейчас на сайте АТИ экс-чиновник указан как действующий сотрудник.

Продолжение после рекламы

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию города. Ответ ожидается.