В Заозерном районе Кургана на перекрестке появится новый пешеходный переход. Фото

17 ноября 2025 в 15:32
Новый пешеходный переход сделают в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Заозерном на перекрестке проспекта Голикова и Первомайского появится новый пешеходный переход. Существующий переход перенесут ближе к перекрестку, а рядом с ЖК обустроят новый. Об этом сообщается в соцсетях.

«Существующий переход у ТЦ „Мегастрой“ переносят ближе к перекрестку, а рядом с ЖК „Квартал ботаники“ добавляют новый переход», — написано в tg-канале «Зазик». Работы по изменению пешеходной инфраструктуры уже ведутся — установлены светофоры, идет укладка асфальта.

Изменения пешеходной инфраструктуры в Заозерном проводятся на фоне активного благоустройства района. Ранее здесь ввели в эксплуатацию три крупные дороги (улицы Фарафонова, Алексеева и Витебского), установили светофоры и оборудовали остановочные пункты общественного транспорта.

В Заозерном районе Кургана на перекрестке появится новый пешеходный переход

Фото: tg-канал Зазик

