В Кургане вручили медали ветеранам уголовно-исполнительной системы

В Кургане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветерана уголовно-исполнительной системы. Чествование прошло в концертном зале Детской школы искусств им. В. А. Громова, где ветеранам вручили дипломы и медали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН региона.

Бывших сотрудников и работников УИС поздравили высокопоставленные гости, среди которых были начальник УФСИН по Курганской области Михаил Мачушкин, главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, председатель ветеранской организации УФСИН Виктор Злодеев, а также председатели советов ветеранов УМВД и Управления Росгвардии. «За многолетнюю образцовую службу и участие в ветеранском движении ветераны уголовно-исполнительной системы Курганской области были награждены благодарностью директора ФСИН России А.А. Гостева, медалями „За отличие в труде“ „За усердие в службе“, почетными грамотами и благодарностями Общероссийской общественной организации ветеранов УИС, благодарностями начальника М.В. Мачушкина», — передает ведомство.

Праздник завершился концертом, в котором приняли участие преподаватели и воспитанники школы искусств, а также сотрудники и ветераны УИС. Одним из ярких моментов стало выступление аккордеониста Сергея Ситникова — выпускника школы искусств и пенсионера УИС, который специально приехал на праздник из другого региона.

Торжественное чествование ветеранов уголовно-исполнительной системы в Кургане прошло спустя неделю после празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. Тогда около сорока полицейских получили ведомственные награды, а также ключи от новых машин и квартир.