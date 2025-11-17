Футболист из Кургана, выступавший за «Урал», успешно сыграл на турнире в Сочи

Курганец Герасимов показал мастерство на турнире в Сочи Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Сочи 17 ноября завершился финальный турнир среди команд Третьей лиги, в котором успешно принял участие курганец Алексей Герасимов (ранее выступал за екатеринбургский «Урал»). Спортсмен играл за команду «Красное Знамя» из Ногинска (Московская область), которая в главном финале разгромила команду «Заря-Луганск» со счетом 6:0. Об этом сообщается в соцсетях.

«В Сочи завершился финальный турнир. <...> В составе „Красного Знамени“ выступал и стал победителем Третьей лиги воспитанник ДЮСШ-3 Курган (тренер Виталий Юрьевич Иванищев) — Алексей Герасимов», — написано в паблике «Футбол в Шадринске и области» во «ВКонтакте».