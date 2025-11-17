Футболист из Кургана, выступавший за «Урал», успешно сыграл на турнире в Сочи
Курганец Герасимов показал мастерство на турнире в Сочи
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Сочи 17 ноября завершился финальный турнир среди команд Третьей лиги, в котором успешно принял участие курганец Алексей Герасимов (ранее выступал за екатеринбургский «Урал»). Спортсмен играл за команду «Красное Знамя» из Ногинска (Московская область), которая в главном финале разгромила команду «Заря-Луганск» со счетом 6:0. Об этом сообщается в соцсетях.
«В Сочи завершился финальный турнир. <...> В составе „Красного Знамени“ выступал и стал победителем Третьей лиги воспитанник ДЮСШ-3 Курган (тренер Виталий Юрьевич Иванищев) — Алексей Герасимов», — написано в паблике «Футбол в Шадринске и области» во «ВКонтакте».
В то время как курганский футболист добился успеха на турнире Третьей лиги, другие спортсмены из Кургана также демонстрируют высокие результаты: хоккейный клуб «Зауралье» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Челмет» из Челябинска в дополнительное время. Ранее «Зауралье» обыграло «Южный Урал» из Орска и «Торпедо-Горький», прервав серию поражений.
