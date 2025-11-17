Логотип РИА URA.RU
В Курганской области подросток на иномарке влетел в ГАЗель. Фото

17 ноября 2025 в 15:21
ДТП произошло в Лебяжьевском округе

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Лебяжьевском округе (Курганская область) 16 ноября произошло ДТП с участием подростка. Юноша на иномарке не справился с управлением и влетель в ГАЗель. Об этом сообщается в паблике региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».

«ДТП произошло 16 ноября около 7 часов утра. Несовершеннолетний юноша 2009 года рождения без спроса взял у родственника ключи от транспортного средства и, выгнав автомобиль (Ssang Yong Stavic) из гаража, поехал кататься по поселку. Не справившись с управлением и допустив выезд на полосу встречного движения, подросток совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 322132», — пишут в ГАИ.

В результате аварии пострадал 44-летний водитель ГАЗели. Госавтоинспекция отмечает, что подобные инциденты подчеркивают необходимость более строгого контроля за доступом несовершеннолетних к транспортным средствам. Ведомство напоминает, что автомобиль — источник повышенной опасности, который требует зрелости и ответственности.

Несколькими днями ранее в Екатеринбурге произошло другое ДТП с участием несовершеннолетнего: водитель ВАЗ-2114 сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Ребенок с травмами был доставлен в больницу. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг детей и напоминать им о правилах безопасного поведения на дороге, а также обращает внимание на необходимость более строгого контроля за доступом несовершеннолетних к транспортным средствам.

Фото с места ДТП

Фото: ВКонтакте Госавтоинспекция 45

