Происшествия

Пожары

В Кургане назвали причину пожара на улице Профсоюзная

Пожар на улице Профсоюзной в Кургане произошел из-за неисправности автомобиля
17 ноября 2025 в 15:53
Пожар произошел в Кургане из-за возгорания авто (архивное фото)

Пожар произошел в Кургане из-за возгорания авто (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане 16 ноября на улице Профсоюзной произошел пожар. Причиной стал огонь, который вспыхнул в моторном отсеке легкового автомобиля, находившегося в гараже. Об этом сообщает МЧС региона.

«Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — это неисправность электрооборудования транспортного средства. Возгорание произошло в автомобиле при демонтаже акустической системы. Огонь распространился на нагорные постройки и жилой дом», — передают в МЧС

Это не первый случай возгорания в Кургане за последнее время — накануне в 3 микрорайоне загорелся автомобиль, а ранее в деревне Лукина из-за короткого замыкания сгорели дом, гараж и автомобиль. МЧС Курганской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и отмечает оперативную работу пожарных.

