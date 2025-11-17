В Кургане назвали причину пожара на улице Профсоюзная
Пожар произошел в Кургане из-за возгорания авто (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Кургане 16 ноября на улице Профсоюзной произошел пожар. Причиной стал огонь, который вспыхнул в моторном отсеке легкового автомобиля, находившегося в гараже. Об этом сообщает МЧС региона.
«Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — это неисправность электрооборудования транспортного средства. Возгорание произошло в автомобиле при демонтаже акустической системы. Огонь распространился на нагорные постройки и жилой дом», — передают в МЧС
Это не первый случай возгорания в Кургане за последнее время — накануне в 3 микрорайоне загорелся автомобиль, а ранее в деревне Лукина из-за короткого замыкания сгорели дом, гараж и автомобиль. МЧС Курганской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и отмечает оперативную работу пожарных.
