В Кургане назвали причину пожара на улице Профсоюзная

В Кургане 16 ноября на улице Профсоюзной произошел пожар. Причиной стал огонь, который вспыхнул в моторном отсеке легкового автомобиля, находившегося в гараже. Об этом сообщает МЧС региона.

«Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — это неисправность электрооборудования транспортного средства. Возгорание произошло в автомобиле при демонтаже акустической системы. Огонь распространился на нагорные постройки и жилой дом», — передают в МЧС