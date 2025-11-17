В Курганской области ушел с должности прокурор, отвечающий за охрану природы

В Курганской области поменяется природоохранный прокурор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Илья Бураков, возглавлявший природоохранную прокуратуру Курганской области, покинул должность. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к ведомству.

«В Курганской области меняется межрайонный природоохранный прокурор. Илья Бураков покинул должность и ждет нового назначения», — рассказали источники. По их данным, прокурор Бураков собирается занять должность руководителя одного из отделов в областной прокуратуре — документы находятся на согласовании в Москве.

Информация частично нашла подтверждение на сайте прокуратуры Курганской области. Вместо Буракова исполняющим обязанности курганского межрайонного природоохранного прокурора назначен Ануар Кульшманов.

