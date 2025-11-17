Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

В Курганской области ушел с должности прокурор, отвечающий за охрану природы

Курганский природоохранный прокурор Бураков ушел в отставку
17 ноября 2025 в 15:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Курганской области поменяется природоохранный прокурор

В Курганской области поменяется природоохранный прокурор

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Илья Бураков, возглавлявший природоохранную прокуратуру Курганской области, покинул должность. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к ведомству.

«В Курганской области меняется межрайонный природоохранный прокурор. Илья Бураков покинул должность и ждет нового назначения», — рассказали источники. По их данным, прокурор Бураков собирается занять должность руководителя одного из отделов в областной прокуратуре — документы находятся на согласовании в Москве.

Информация частично нашла подтверждение на сайте прокуратуры Курганской области. Вместо Буракова исполняющим обязанности курганского межрайонного природоохранного прокурора назначен Ануар Кульшманов.

Продолжение после рекламы

Бураков был назначен межрайонным природоохранным прокурором в декабре 2020 года. До этого он работал в Варгашинской районной прокуратуре. Кульшманов ранее являлся помощником районного прокурора в Половинском округе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал