В Курганской области ушел с должности прокурор, отвечающий за охрану природы
В Курганской области поменяется природоохранный прокурор
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Прокурор Илья Бураков, возглавлявший природоохранную прокуратуру Курганской области, покинул должность. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к ведомству.
«В Курганской области меняется межрайонный природоохранный прокурор. Илья Бураков покинул должность и ждет нового назначения», — рассказали источники. По их данным, прокурор Бураков собирается занять должность руководителя одного из отделов в областной прокуратуре — документы находятся на согласовании в Москве.
Информация частично нашла подтверждение на сайте прокуратуры Курганской области. Вместо Буракова исполняющим обязанности курганского межрайонного природоохранного прокурора назначен Ануар Кульшманов.
Бураков был назначен межрайонным природоохранным прокурором в декабре 2020 года. До этого он работал в Варгашинской районной прокуратуре. Кульшманов ранее являлся помощником районного прокурора в Половинском округе.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!