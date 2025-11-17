В Курганской области на трассе в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок

Жесткое ДТП произошло в Шатровском округе (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Шатровском округе (Курганская область) произошло ДТП, в результате которого пострадали трое человек, в том числе ребенок. Авария случилась около 9 часов утра на 78-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск. Об этом сообщается в паблике региональной Госавтоинспекция во «ВКонтакте».

«Водитель автомобиля Hyundai Accent(мужчина 1992 года рождения), выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем Renault Magnum в составе с полуприцепом. За рулем большегруза находился мужчина 1978 года рождения. В результате ДТП оба водителя и несовершеннолетний пассажир хендая (мальчик 2012 года рождения) получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — пишут в ГАИ.

Установлено, что юный пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть более бдительными и строго соблюдать правила безопасности. Особое внимание следует уделять перевозке детей и соблюдению скоростного режима, особенно в утренние часы, когда на дорожном полотне может образоваться ледяная корка.

Это не первый случай ДТП с пострадавшими детьми в Курганской области за последнее время. 20 октября в Шадринске женщина, управляя автомобилем, не предоставила преимущество другому транспортному средству на перекрестке, в результате чего пострадали она сама и трое ее несовершеннолетних детей.