Курганцы не получили телевизоры на 1,5 миллиона рублей от компании из Челябинска

Компания из Челябинска ООО «САЙКАНГ МЕДИКАЛ» и генеральный директор внесены в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) из-за срыва поставки телевизоров в Курганскую область. Контракт предусматривал поставку 150 телевизоров с телетекстом на сумму более 1,5 млн рублей для инвалидов региона. Об этом сообщается на сайте Курганского УФАС.

«Поводом стало нарушение госконтракта на сумму более 1,5 млн рублей. Контракт, заключенный между ОСФР по Курганской области и „САЙКАНГ МЕДИКАЛ“, предусматривал адресную поставку 150 телевизоров инвалидам Курганской области, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи», — рассказали в УФАС.

Компания не выполнила обязательства по доставке техники. Несмотря на уведомления заказчика и попытки урегулировать ситуацию, челябинская компания не предоставила необходимую отчетность и документы, подтверждающие выполнение поставок. После рассмотрения жалобы и анализа материалов дела УФАС решило включить компанию в РНП сроком на два года.

