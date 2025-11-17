На въезде в Шадринск установили гигантского гуся. Фото
Шадринский гусь украсил въезд в город (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Шадринске (Курганская область) на въезде в город появился новый арт-объект в виде гигантского гуся. Об этом сообщается в соцсетях.
«На въезде в Шадринск появился новый арт-объект», — написано в tg-канале «Шадринск». К посту прикреплено фото с гусем.
Появление арт-объекта в виде гигантского гуся в Шадринске возможно связано с предстоящим этнокультурным фестивалем «Шадринский гусь», который пройдет 6 декабря. Фестиваль, ставший визитной карточкой города, включает гастрономические мастер-классы, кулинарные шоу и праздничные программы и объединяет традиции местной кухни, народное творчество и современные формы семейного отдыха.
Новый арт-объект в Шадринске
Фото: tg-канал Шадринск
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!