Общество

ЖКХ и Городская среда

На въезде в Шадринск установили гигантского гуся. Фото

17 ноября 2025 в 14:46
Шадринский гусь украсил въезд в город (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) на въезде в город появился новый арт-объект в виде гигантского гуся. Об этом сообщается в соцсетях.

«На въезде в Шадринск появился новый арт-объект», — написано в tg-канале «Шадринск». К посту прикреплено фото с гусем.

Появление арт-объекта в виде гигантского гуся в Шадринске возможно связано с предстоящим этнокультурным фестивалем «Шадринский гусь», который пройдет 6 декабря. Фестиваль, ставший визитной карточкой города, включает гастрономические мастер-классы, кулинарные шоу и праздничные программы и объединяет традиции местной кухни, народное творчество и современные формы семейного отдыха.

Новый арт-объект в Шадринске

Фото: tg-канал Шадринск

