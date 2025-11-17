Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Пасмурная погода ожидается в Кургане и Шадринске

17 ноября 2025 в 16:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане и Шадринске будет 0 градусов

В Кургане и Шадринске будет 0 градусов

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кургане и Шадринске 18 ноября будет преимущественно пасмурная погода. Об этом сообщается в прогнозе.

«Во вторник в Кургане и Шадринске облачно, пасмурно. Утром -5, днем 0 градусов. Умеренные порывы ветра до 8 м/с», — написано на сайте Gismeteo.

Ранее URA.RU сообщало, что вторая половина ноября в Кургане ожидается очень теплой. Жителей города ждут оттепели, во время которых столбики термометров поднимутся до 6 градусов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал