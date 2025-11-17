Пасмурная погода ожидается в Кургане и Шадринске
17 ноября 2025 в 16:15
В Кургане и Шадринске будет 0 градусов
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Кургане и Шадринске 18 ноября будет преимущественно пасмурная погода. Об этом сообщается в прогнозе.
«Во вторник в Кургане и Шадринске облачно, пасмурно. Утром -5, днем 0 градусов. Умеренные порывы ветра до 8 м/с», — написано на сайте Gismeteo.
Ранее URA.RU сообщало, что вторая половина ноября в Кургане ожидается очень теплой. Жителей города ждут оттепели, во время которых столбики термометров поднимутся до 6 градусов.
