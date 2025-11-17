Курганцы распродают недорогие и элитные дачи в конце года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Курганские дачники пытаются продать свои приусадебные участки и снижают цены. На сайтах объявлений есть как недорогие дачи из экспериментальных материалов с ценой от 45 тысяч рублей, так и элитные загородные дома за миллионы. Об этом говорит информация на сайтах популярных объявлений о недвижимости.

В Кургане можно купить дачу с участком в шесть соток за 45 тысяч рублей Фото: сайт популярных объявлений

«На конец 2025 года в Кургане проводится активная распродажа дач, в том числе из экспериментальных материалов, по ценам от 45 тысяч рублей. Сейчас эта цена уменьшена с первоначальных 60 тысяч», — сообщается на сайте о продаже недвижимости.

Дача со скидкой находится в Энергетиках. В объявлении указано, что на участке в шесть соток есть дом площадью 20 квадратных метров. Из насаждений — яблоня, ягодные кустарники и другие растения. В помещении есть электричество, печное отопление и садовые инструменты, санузел — на улице.

Дача с круглогодичным проживанием в Кургане продается за семь млн рублей Фото: сайт популярных объявлений

Для тех, кто располагает значительно большим бюджетом, предлагается двухэтажная благоустроенная дача за семь миллионов рублей. Летом она стоила на двести тысяч дороже. Участок в 20 соток находится в Кетовском округе возле поселка Придорожный. Хозяин описывает место как: «Тихое и спокойное, с хорошими соседями, всего в 15 минутах от центра города. Дом в 120 квадратных метров оборудован водяным отоплением от газового котла, а на территории размещены банный комплекс, беседка, мангальная зона, теплица и насаждения».