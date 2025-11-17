Жесткое ДТП произошло в Кургане (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане на улице Куйбышева произошла авария. Столкнулись автомобили две иномарки. Об этом сообщается в соцсетях.

«Авария произошла на улице Куйбышева в Кургане. Столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Hyundai Elantra», — написано в tg-канале «Курган Новый».

Сотрудники ГАИ совместно со спасательными службами находятся на месте аварии, проводится эвакуация пострадавших. Движение на дороге затруднено.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается, новость будет дополнена.