Происшествия

ДТП

В Кургане на улице Куйбышева в жестком ДТП столкнулись две иномарки. Видео

17 ноября 2025 в 18:06
Жесткое ДТП произошло в Кургане (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане на улице Куйбышева произошла авария. Столкнулись автомобили две иномарки. Об этом сообщается в соцсетях.

«Авария произошла на улице Куйбышева в Кургане. Столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Hyundai Elantra», — написано в tg-канале «Курган Новый».

Сотрудники ГАИ совместно со спасательными службами находятся на месте аварии, проводится эвакуация пострадавших. Движение на дороге затруднено.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается, новость будет дополнена.

За последние дни в Кургане произошло несколько ДТП. Ранее авария случилась на перекрестке улиц Володарского и К. Мяготина, где столкнулись Kia Optima и УАЗ «Фермер», а внедорожник после столкновения выехал на тротуар и повредил ограждение.

