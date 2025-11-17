В Кургане на улице Куйбышева в жестком ДТП столкнулись две иномарки. Видео
Жесткое ДТП произошло в Кургане (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане на улице Куйбышева произошла авария. Столкнулись автомобили две иномарки. Об этом сообщается в соцсетях.
«Авария произошла на улице Куйбышева в Кургане. Столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Hyundai Elantra», — написано в tg-канале «Курган Новый».
Сотрудники ГАИ совместно со спасательными службами находятся на месте аварии, проводится эвакуация пострадавших. Движение на дороге затруднено.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается, новость будет дополнена.
За последние дни в Кургане произошло несколько ДТП. Ранее авария случилась на перекрестке улиц Володарского и К. Мяготина, где столкнулись Kia Optima и УАЗ «Фермер», а внедорожник после столкновения выехал на тротуар и повредил ограждение.
