Происшествия

ДТП

Под Екатеринбургом водитель Lada устроил массовое ДТП и скончался. Фото

17 ноября 2025 в 18:31
Водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На въезде в Верхнюю Пышму (Свердловская область) 17 ноября водитель Lada Vesta устроил страшное ДТП с тремя машинами, в результате которого сам и погиб. Еще среди пострадавших оказалась трехлетняя девочка, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Водитель Lada Vesta, двигаясь по проспекту Успенский, Верхняя Пышма, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с автомобилем марки Kia Rio», — пояснили там. Первый автомобилист скончался на месте.

Второй пострадавшей оказалась трехлетняя пассажирка Kia. Ее с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

На месте ЧП организовано расследование. Сотрудники прокуратуры подключились к проверке. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

