На въезде в Верхнюю Пышму (Свердловская область) 17 ноября водитель Lada Vesta устроил страшное ДТП с тремя машинами, в результате которого сам и погиб. Еще среди пострадавших оказалась трехлетняя девочка, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Водитель Lada Vesta, двигаясь по проспекту Успенский, Верхняя Пышма, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с автомобилем марки Kia Rio», — пояснили там. Первый автомобилист скончался на месте.
Второй пострадавшей оказалась трехлетняя пассажирка Kia. Ее с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
На месте ЧП организовано расследование. Сотрудники прокуратуры подключились к проверке. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.
