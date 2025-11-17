Синоптики предупредили ямальцев о ветре до 23 метров в секунду

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий на Ямале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале 18 ноября прогнозируется усиление ветра с порывами до 23 м/с и ухудшение погодных условий. О неблагоприятных явлениях предупредили синоптики, сообщает главное управление МЧС России по ЯНАО.

«Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукрепленных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов», — отметили в ведомстве.