Синоптики предупредили ямальцев о ветре до 23 метров в секунду
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий на Ямале
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На Ямале 18 ноября прогнозируется усиление ветра с порывами до 23 м/с и ухудшение погодных условий. О неблагоприятных явлениях предупредили синоптики, сообщает главное управление МЧС России по ЯНАО.
«Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукрепленных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов», — отметили в ведомстве.
Наиболее сильные порывы ветра до 23 м/с ожидаются в Ямальском и на северо-западе Тазовского районов. В Тазовском, Надымском и Пуровском районах прогнозируются порывы 15-17 м/с. Местами возможны метель и гололедица. Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и по возможности ограничить пребывание на улице.
