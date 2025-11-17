Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Синоптики предупредили ямальцев о ветре до 23 метров в секунду

17 ноября 2025 в 18:39
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий на Ямале

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале 18 ноября прогнозируется усиление ветра с порывами до 23 м/с и ухудшение погодных условий. О неблагоприятных явлениях предупредили синоптики, сообщает главное управление МЧС России по ЯНАО. 

«Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукрепленных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов», — отметили в ведомстве. 

Наиболее сильные порывы ветра до 23 м/с ожидаются в Ямальском и на северо-западе Тазовского районов. В Тазовском, Надымском и Пуровском районах прогнозируются порывы 15-17 м/с. Местами возможны метель и гололедица. Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и по возможности ограничить пребывание на улице.

