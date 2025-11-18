Свердловский бюджет принят на заседании заксо в первом чтении
В 2026 году предполагается 536 млрд расходов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На заседании заксо 18 ноября депутаты приняли бюджет Свердловской области на 2026 год. Общий объем расходов запланирован в размере 536,3 млрд рублей, а доходов — 504,4 млрд рублей. Корреспонденты URA.RU проанализировали состав бюджета на предстоящий год и сравнили его с 2025.
- Социальная политика — 129,8 млрд рублей. Включает поддержку семей с детьми, помощь участникам спецоперации и их семьям, социальное обслуживание. Рост по сравнению с 2025: +10%.
- Образование — 158,6 млрд рублей. Финансирование государственных школ, детских садов, высших учебных заведений, модернизация образовательной инфраструктуры. Рост по сравнению с 2025: +8%.
- Здравоохранение — 55,5 млрд рублей. Содержание медицинских учреждений, закупка оборудования, обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Рост по сравнению с 2025: +7%.
- Культура — 6 млрд рублей. Поддержка учреждений культуры, проведение мероприятий, сохранение объектов наследия. Рост по сравнению с 2025: +5%.
- Физическая культура и спорт — 8,8 млрд рублей. Развитие спортивной инфраструктуры, проведение соревнований. Рост по сравнению с 2025: +6%.
- Жилищно-коммунальное хозяйство — 12 млрд рублей. Модернизация коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт домов, переселение из аварийного жилья (2 млрд рублей), замена лифтов (600 млн рублей). Рост по сравнению с 2025: +4%.
- Транспорт и дорожное хозяйство:
-Дорожный фонд — 40 млрд рублей.
-Развитие метро и общественного транспорта — 3,5 млрд рублей.
-Ремонт автомобильных дорог — 5,5 млрд рублей.
Рост по сравнению с 2025: +9%.
- Сельское хозяйство — 4,6 млрд рублей. Рост по сравнению с 2025: +3%
- Строительство и модернизация социальных объектов — 13,7 млрд рублей. Включает школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорта и культуры. Рост по сравнению с 2025: +5%.
- Поддержка муниципалитетов — почти 200 млрд рублей в виде финансовой помощи и межбюджетных трансфертов.
Общие цифры:
- Общий объём расходов бюджета — 536,3 млрд рублей.
- Доходы запланированы в размере 504,4 млрд рублей.
- Дефицит бюджета составит 31,9 млрд рублей.
- В сравнении с 2025 годом, бюджет области вырос. В уходящем году доходы составляли 483,8 млрд руб., расходы — 529,1 млрд руб., дефицит — 45,3 млрд руб.
Бюджет Свердловской области на 2026 год сохраняет социальную направленность при одновременном снижении дефицита. Наибольший рост финансирования наблюдается в транспортной сфере, что свидетельствует о приоритете развития инфраструктуры региона. При этом минимальные темпы роста отмечены в сельском хозяйстве, что требует дополнительного внимания со стороны властей.
Ключевые тенденции бюджета 2026 года:
- Увеличение социальных расходов на 7,5%.
- Сокращение дефицита на 29,4%.
- Сохранение социальной направленности бюджета.
- Акцент на развитие транспортной инфраструктуры.
