Свердловский бюджет принят на заседании заксо в первом чтении

На заседании заксо 18 ноября депутаты приняли бюджет Свердловской области на 2026 год. Общий объем расходов запланирован в размере 536,3 млрд рублей, а доходов — 504,4 млрд рублей . Корреспонденты URA.RU проанализировали состав бюджета на предстоящий год и сравнили его с 2025.

Бюджет Свердловской области на 2026 год сохраняет социальную направленность при одновременном снижении дефицита. Наибольший рост финансирования наблюдается в транспортной сфере, что свидетельствует о приоритете развития инфраструктуры региона. При этом минимальные темпы роста отмечены в сельском хозяйстве, что требует дополнительного внимания со стороны властей.