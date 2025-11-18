Логотип РИА URA.RU
Свердловский бюджет принят на заседании заксо в первом чтении

Депутаты приняли бюджет Свердловской области на 2026 год
18 ноября 2025 в 17:40
В 2026 году предполагается 536 млрд расходов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заседании заксо 18 ноября депутаты приняли бюджет Свердловской области на 2026 год. Общий объем расходов запланирован в размере 536,3 млрд рублей, а доходов — 504,4 млрд рублей. Корреспонденты URA.RU проанализировали состав бюджета на предстоящий год и сравнили его с 2025. 

  • Социальная политика129,8 млрд рублей. Включает поддержку семей с детьми, помощь участникам спецоперации и их семьям, социальное обслуживание. Рост по сравнению с 2025: +10%.
  • Образование158,6 млрд рублей. Финансирование государственных школ, детских садов, высших учебных заведений, модернизация образовательной инфраструктуры. Рост по сравнению с 2025: +8%.
  • Здравоохранение55,5 млрд рублей. Содержание медицинских учреждений, закупка оборудования, обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Рост по сравнению с 2025: +7%.
  • Культура6 млрд рублей. Поддержка учреждений культуры, проведение мероприятий, сохранение объектов наследия. Рост по сравнению с 2025: +5%.
  • Физическая культура и спорт8,8 млрд рублей. Развитие спортивной инфраструктуры, проведение соревнований. Рост по сравнению с 2025: +6%.
  • Жилищно-коммунальное хозяйство12 млрд рублей. Модернизация коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт домов, переселение из аварийного жилья (2 млрд рублей), замена лифтов (600 млн рублей). Рост по сравнению с 2025: +4%.
  • Транспорт и дорожное хозяйство:

-Дорожный фонд — 40 млрд рублей.

-Развитие метро и общественного транспорта — 3,5 млрд рублей.

-Ремонт автомобильных дорог — 5,5 млрд рублей.

Рост по сравнению с 2025: +9%.

  • Сельское хозяйство4,6 млрд рублей. Рост по сравнению с 2025: +3%
  • Строительство и модернизация социальных объектов13,7 млрд рублей. Включает школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорта и культуры. Рост по сравнению с 2025: +5%.
  • Поддержка муниципалитетов — почти 200 млрд рублей в виде финансовой помощи и межбюджетных трансфертов.
Общие цифры:

  • Общий объём расходов бюджета — 536,3 млрд рублей.
  • Доходы запланированы в размере 504,4 млрд рублей.
  • Дефицит бюджета составит 31,9 млрд рублей.
  • В сравнении с 2025 годом, бюджет области вырос. В уходящем году доходы составляли 483,8 млрд руб., расходы — 529,1 млрд руб., дефицит — 45,3 млрд руб.

Бюджет Свердловской области на 2026 год сохраняет социальную направленность при одновременном снижении дефицита. Наибольший рост финансирования наблюдается в транспортной сфере, что свидетельствует о приоритете развития инфраструктуры региона. При этом минимальные темпы роста отмечены в сельском хозяйстве, что требует дополнительного внимания со стороны властей.

Ключевые тенденции бюджета 2026 года:

  • Увеличение социальных расходов на 7,5%.
  • Сокращение дефицита на 29,4%.
  • Сохранение социальной направленности бюджета.
  • Акцент на развитие транспортной инфраструктуры.

