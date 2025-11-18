Логотип РИА URA.RU
Политика

Спикер свердловского заксобрания сообщила о новых льготах для военных

Свердловские депутаты поддержат больше категорий ветеранов СВО
18 ноября 2025 в 18:10
В Свердловской области будут больше поддерживать ветеранов СВО

В Свердловской области будут больше поддерживать ветеранов СВО

Фото: Илья Московец © URA.RU

Заксобрание Свердловской области на 49-м заседании расширило региональный перечень ветеранов боевых действий, включив в него новую категорию участников специальной военной операции. Как отметила спикер парламента Людмила Бабушкина, это важный шаг в системной работе по поддержке защитников Отечества. Об этом Бабушкина заявила по итогам заседания, передает корреспондент URA.RU.

Парламентарии внесли изменения в статью 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Поправки касаются лиц, заключивших контракт с Минобороны России в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года и выполнявших задачи в составе специальных подразделений в зоне СВО.

«В региональном законе дополнен перечень граждан, относящихся к ветеранам боевых действий, новой категорией... Это 28-й закон, принятый законодательным Собранием Свердловской области в поддержку участников СВО. Считаю, важная задача: поддержать наших бойцов», — пояснила Людмила Бабушкина.

Расширение перечня ветеранов боевых действий обеспечит новым категориям военнослужащих доступ к широкому спектру региональных льгот. В их числе — компенсация до 90% затрат на газификацию жилья, приобретение газового оборудования и систем отопления. Закон также предоставляет право на внеочередное оказание медицинской помощи и льготы в сфере транспортного обслуживания.

