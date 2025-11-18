День святой Екатерины отмечается 7 декабря Фото: Фонд святой Екатерины

Екатеринбург в седьмой раз готовится к празднованию Екатерининских дней — серии культурных и благотворительных мероприятий, которые посвящены небесной покровительнице города — святой Екатерине. Празднования пройдут при поддержке Фонда святой Екатерины и по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Официальный старт празднованию даст благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея». Мероприятие нацелено на поддержку тяжелобольных детей, детских больниц и социально-значимых проектов. Согласно сложившейся традиции, Фонд передаст организаторам эксклюзивную икону святой Великомученицы Екатерины, которую вручат самому великодушному участнику вечера.

В рамках празднования пройдет крестный ход Фото: Фонд святой Екатерины

Одним из центральных событий станет праздничная архиерейская Божественная литургия. Она пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе 7 декабря. После нее тысячи верующих совершат крестный ход к часовне святой Екатерины, где находятся мощи покровительницы города.

Также в рамках празднований пройдет церемония вручения Екатерининской премии главы митрополии. Награда учреждена в 2017 году и присуждается за вклад в развитие культуры и искусства. Цель премии — поддержать людей, которые способствуют сохранению и продвижению русских культурных ценностей через художественное и литературное творчество.

В этот же вечер компания «Сима-ленд» продемонстрирует екатеринбуржцам на медиафасаде на улице Вайнера мультимедийный проект, посвященный святой Екатерине. Особенным день станет и для новорожденных: каждому ребенку, который появится на свет 7 декабря, Фонд святой Екатерины преподнесет памятные подарки.

Происхождение названия города связано с именем святой Екатерины. Инициатором такого наименования выступил генерал Георг Вильгельм де Геннин. В то время многие населенные пункты и улицы получали названия в честь христианских святых, праздников или Спасителя. Вдохновившись примером Санкт-Петербурга, названного в честь святого апостола Петра — небесного покровителя Петра I, де Геннин запросил у императора разрешение назвать город в честь небесной покровительницы императрицы Екатерины I. В качестве подарка императорской чете он отправил блюдо из первой меди, произведенной на новом заводе, с надписью «Катеринъ Бурхъ».