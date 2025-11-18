Логотип РИА URA.RU
Общество

Суд запретил готовить шеф-повару, по чьей вине отравились свердловские юристы

18 ноября 2025 в 17:02
В ближайший год шеф-повар не будет готовить блюда для клиентов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Шеф-повар ООО «Ричмонд Рест» Павел Грачев признан Кировским судом Екатеринбурга виновным в том, что по неосторожности допустил массовое отравление людей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба свердловских судов. Речь идет о инциденте на выпускном студентов Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). 

«11 июля в кафе „Версаль“ произошло массовое отравление посетителей, некоторые из которых попали в больницу. В тот день в кафе проходил выпускной банкет студентов Института прокуратуры УрГЮУ. Суд установил, что Грачев нарушил санитарно-эпидемиологические правила, что повлекло по неосторожности массовое отравление людей», — сказано в сообщении.

Шеф-повару назначено наказание — ограничение свободы на один год. Также ему год и шесть месяцев запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток, добавили в суде. 

Как сообщалось ранее, выпускники подхватили на празднике сальмонеллез. Официально сообщалось о 12 госпитализированных, неофициально — о 80 отравившихся. Среди заболевших юристов были и педагоги. 

