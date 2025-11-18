В рамках производственной деятельности предприятия применяются передовые технологии для химической промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На крупнейшей отраслевой конференции «ГИАП-2025» завод «Уралхиммаш» (входит в Группу Синара — прим.ред.) анонсировал новейшие разработки высокотехнологичного оборудования для химической отрасли. В ходе мероприятия компания поделилась успешной практикой реализации сложных проектов, а также инновационными методами проектирования совместно с институтом ГИАП и продемонстрировала реальные достижения, работающие на обеспечение технологического суверенитета России.

В секции «Аммиак: опыт и перспективы» с презентацией на тему «Реактор как продукт промышленного искусства» выступил технический директор завода Антон Синельников. Он ознакомил аудиторию с уникальными компетенциями предприятия в производстве сложного оборудования для химической и нефтяной промышленности. «Завод зарекомендовал себя как надежный партнер, участвуя в сложнейших проектах. Среди них — отпарная и сатурационная колонны для крупного предприятия Республики Беларусь, а также рекуперативный теплообменник сатурации и холодильник циркуляционного газа, который мы планируем отгрузить до конца года, — передает слова Синельникова пресс-служба предприятия.

Особое внимание в выступлении было уделено инновационной модели проектирования. Создание проектной документации осуществляется инженерами завода в тесной кооперации с экспертами Научно-исследовательского и проектного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза (ГИАП).

Подобный альянс не только способствует росту профессионального мастерства специалистов, но и гарантирует, что новые продукты в точности соответствуют самым высоким техническим стандартам. Это ведет к глубокой модернизации как производственных процессов, так и выпускаемой техники, что в конечном счете усиливает технологическую независимость российской химической отрасли.