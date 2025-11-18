Вслед за ВОЗ свердловские врачи объявили войну сексуальным инфекциям

Медики приступили к исследованию резистентности антибиотиков к инфекциям, передающимся половым путем (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Свердловский областной кожно-венерологический диспансер заключил соглашение с референс-центром по предупреждению распространения биологических угроз. Сотрудничество направлено на изучение проблемы антибиотикорезистентности — устойчивости возбудителей инфекций к антибиотикам. В данном случае речь идет о заболеваниях, которые передаются половым путем. Подробнее — в материале URA.RU.

Проблема антибиотикорезистентности в дерматовенерологии

Антибиотикорезистентность (устойчивость бактерий к антибиотикам) — серьезная проблема современной медицины. Она возникает из-за неправильного использования антибиотиков, в том числе самолечения. В случае с инфекциями, передаваемыми половым путем, проблема становится еще более актуальной.

«К сожалению, с проблемой антимикробной резистентности сегодня сталкиваются не только анестезиологи или хирурги. С устойчивыми штаммами бактерий приходится работать и дерматовенерологам в стремлении вылечить пациентов от серьезных заболеваний, передаваемых половым путем», — передает слова главврача Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марины Уфимцевой пресс-служба областного минздрава. Работа по изучению и преодолению антибиотикорезистентности имеет большое значение для сохранения репродуктивного здоровья населения.

Масштабная работа в рамках нацпроекта

Масштабная работа проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ее цель — предупредить привыкание к лекарственным средствам, которые используются для борьбы с инфекциями мочеполовой системы.

Специалисты отмечают, что, несмотря на рецептурное назначение препаратов, многие пациенты продолжают принимать антибиотики без назначения врача. Часто антибиотики используют «на всякий случай» после незащищенных половых контактов. Такое поведение опасно и может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Исследование ситуации в Свердловской области

Для изучения ситуации в Свердловской области было налажено взаимодействие между Свердловским областным кожно-венерологическим диспансером и лабораторной службой референс-центра. Медики будут проводить следующие исследования: анализ культуры выделенных патогенов, изучение эффективности антибиотиков, выявление штаммов патогенов, нечувствительных к лекарственным препаратам, мониторинг распространения резистентности. Результаты исследований позволят разрабатывать оптимальные схемы противомикробной терапии.

Комплексное изучение анализов пациентов важно при работе с инфекциями, передаваемыми половым путем, по нескольким причинам. Одна из них — наличие микст-инфекций, когда у пациента присутствует несколько возбудителей одновременно. В таких случаях один препарат часто оказывается малоэффективным, и требуется индивидуальный подход к лечению.

Роль пациентов в борьбе с проблемой

Специалисты системы здравоохранения призывают пациентов не заниматься самолечением и не терять время на изучение советов на форумах. Вместо этого они рекомендуют ответственно относиться к своему здоровью и здоровью партнера. При появлении тревожных симптомов или подозрении на риск их развития необходимо обращаться за консультацией к врачу.

Оценка распространенности устойчивости к антибиотикам

В 2025 году Всемирная организация здравоохранения впервые представила оценку распространенности устойчивости к 22 антибиотикам, которые применяются для лечения ряда распространенных заболеваний. Быстрое формирование антибактериальной устойчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, вызывает большую настороженность специалистов.