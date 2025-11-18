Горка открылась 14 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В парке Маяковского в Екатеринбурге в пятый раз открылась горка «Т-Банк». Аттракцион высотой 17 метров — почти как пятиэтажный дом — уже доступен для посетителей, несмотря на отсутствие снега.

«На горке два экстремальных ската, их длина больше 140 метров. Горка не зависит от погоды — на ней искусственное покрытие и используются специальные тюбинги, подъемник доставляет их наверх — вам не нужно нести их с собой вверх по лестнице», — говорят в парке. Для безопасности наверху и внизу стоят сотрудники, которые контролируют катание. Также от преждевременного спуска наверху защищает рычаг.

Горка находится на аллее Маяковского — находится справа от главной арки. Прокатиться с нее могут люди старше 7 лет и ростом выше 120 см. Аттракцион доступен для всех желающих со вторника по четверг — с 12:00 до 20:00, в пятницу — с 12:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 11:00 до 21:00, понедельник — выходной.

Руководство парка сумело сохранить стоимость билетов на уровне прошлого года, несмотря на общий рост цен. Цены различаются в зависимости от дня недели и возраста посетителя: в будние дни один спуск для взрослых стоит 100 рублей, для детей до 13 лет — 70 рублей, в выходные — 150 и 100 рублей соответственно.