«Денег очень много требует»: свердловские власти впервые объяснили продажу акций ФК «Урал»

«Урал» занимает третье место в Первой лиге Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловская область в 2026 году планирует приватизировать имущество на три миллиарда рублей. В число входит 50% акций футбольного клуба «Урал». О готовящейся сделке на заседании заксобрания заявила и. о. министра по управлению госимуществом региона Ирина Снеткова, отметившая, что клуб требует значительных финансовых вложений.

Решение о продаже половины акций одного из старейших футбольных клубов России было принято правительством области ранее. Ирина Снеткова подтвердила эти планы в ходе обсуждения с депутатами.

«Денег очень много требует, хотим, чтобы вкладывало государство, а не область», — заявила Снеткова, отвечая на вопрос вице-спикера регионального парламента Армена Карапетяна о причинах передачи акций частному инвестору.

Продолжение после рекламы

Озвученная сумма в три миллиарда рублей существенно превышает номинальную стоимость пакета акций, которая составляет 12 млн рублей. Окончательная стоимость пакета будет определена по результатам оценки до конца 2025 года.