«Денег очень много требует»: свердловские власти впервые объяснили продажу акций ФК «Урал»
«Урал» занимает третье место в Первой лиге
Фото: Илья Московец © URA.RU
Свердловская область в 2026 году планирует приватизировать имущество на три миллиарда рублей. В число входит 50% акций футбольного клуба «Урал». О готовящейся сделке на заседании заксобрания заявила и. о. министра по управлению госимуществом региона Ирина Снеткова, отметившая, что клуб требует значительных финансовых вложений.
Решение о продаже половины акций одного из старейших футбольных клубов России было принято правительством области ранее. Ирина Снеткова подтвердила эти планы в ходе обсуждения с депутатами.
«Денег очень много требует, хотим, чтобы вкладывало государство, а не область», — заявила Снеткова, отвечая на вопрос вице-спикера регионального парламента Армена Карапетяна о причинах передачи акций частному инвестору.
Озвученная сумма в три миллиарда рублей существенно превышает номинальную стоимость пакета акций, которая составляет 12 млн рублей. Окончательная стоимость пакета будет определена по результатам оценки до конца 2025 года.
Власти региона рассматривают привлечение частного инвестора как способ развития клуба, который в 2024 году получил из областного бюджета финансовую поддержку в размере 609,84 млн рублей. В правительстве области надеются, что это обеспечит дополнительное финансирование для модернизации инфраструктуры и повысит конкурентоспособность команды. На сегодняшний день «Урал» занимает третье место в Первой лиге, борясь за возвращение в РФПЛ.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!