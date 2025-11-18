Корреспондент URA.RU посмотрел на ассортимент нового магазина Фото: Размик Закарян © URA.RU

После закрытия крупных иностранных магазинов с товарами для дома в Екатеринбурге начали открывать аналоги, где селлеры, ранее специализировавшиеся только на одежде, продают теперь и разные домашние товары. Корреспондент URA.RU посмотрел на ассортимент в новом подобном магазине, проанализировал цены и поделился своим мнением.

Магазин расположен в торговом центре «Гринвич», и предлагает около 500 наименований товаров для обустройства быта. В ассортименте представлены текстиль для спальни, ванной и кухни, посуда, предметы декора, включая вазы, свечи и подсвечники, а также детские игрушки и товары для хранения. Также уже запустили новогоднюю линию, куда вошли елочные игрушки, праздничная посуда и тематический декор.

Новогодний декор в новом магазине Фото: Размик Закарян © URA.RU

Как принято в подобных магазинах, люди приходят больше посмотреть, чем купить. Посетителей в будний день днем (13.00) не очень много, они просто смотрят товары и уходят дальше. Линия в основном сфокусирована на посуде, остальные категории товаров представлены в небольшом количестве.

Продолжение после рекламы

Что предлагает новый игрок

Ассортимент магазина охватывает многие категории товаров для дома: от текстиля и посуды до декора и предметов для хранения.

Положительные стороны:

Эстетика и концепция. Магазин выглядит современно и стильно. Выкладка товаров продумана, многие композиции вдохновляют и напоминают о решениях ушедшего Zara Home. Здесь приятно находиться и можно почерпнуть идеи для домашнего уюта.

Узнаваемость бренда. Российская компания, стоящая за магазином, уже имеет лояльную аудиторию, которая с интересом пошла за ней в новом направлении.

Упор на локальное производство. Часть товаров, особенно текстиль, произведена в России. Это можно считать плюсом на фоне проблем с логистикой и ухода иностранных компаний.

Обстановка магазина достаточно уютная Фото: Размик Закарян © URA.RU

Цены

Анализ ценовой политики показывает неоднозначную картину. Магазин позиционирует себя как доступная альтернатива, но на деле это не всегда так.

Плюсы:

Есть бюджетные позиции, например, салфетки для сортировки за 399 рублей или простые кружки от 599 рублей, которые могут составить конкуренцию масс-маркету. Однако, низкий ценник проигрывает высокому.

Представлены товары достаточно оригинальные и необычные для рынка, с бросающимся ярким дизайном.

Минусы:

Ценовой диссонанс. Заявленный «демократичный» формат часто не соответствует ценникам. Пледы за 4 299 рублей, вазы за 5 500 рублей или набор столовых приборов за 6 000 рублей ставят магазин в один ряд с премиальными сегментом, а не с доступными аналогами IKEA.

Вопросы к соотношению цены и качества. При близких к премиум-сегменту ценах, качество материалов не всегда их оправдывает. Некоторые текстильные изделия вызывают вопросы по плотности ткани, а декоративные элементы кажутся чересчур хрупкими для своей стоимости.

Проблема с функциональностью и ассортиментом. Магазин делает сильный акцент на декоре, но испытывает очевидный дефицит в базовых, практичных вещах. Если вам нужна простая и недорогая кастрюля, набор контейнеров для хранения или элементарные садовые принадлежности, вы их здесь вряд ли найдете.