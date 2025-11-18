Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Школьница загадочно пропала под Екатеринбургом, уехав к подруге. Фото

В Заречном пропала 15-летняя девочка, уехавшая к подруге
18 ноября 2025 в 18:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ребенка не могут найти вторые сутки (архивное фото)

Ребенка не могут найти вторые сутки (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Поисковики объявили в розыск 15-летнюю Кристину Дурманову из свердловской деревни Курманка, без вести пропавшую накануне. Школьница уехала к подруге в Екатеринбург, и с тех пор ее больше не видели, рассказала знакомая.

«Внимание! Пропал ребенок! На момент пропажи была одета в белые пуховик, шапку-ушанку, черные штаны, бежевые ботинки. С собой был черный рюкзак», — передают представители поисково-спасательного отряда «Прорыв». Знакомая пропавшей добавила, что та уехала к подруге, у которой оставила все важные вещи и ушла.

Помимо волонтеров, поиском школьницы занимаются сотрудники полиции. Сообщить информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам: +7(34377) 7-13-02 или 112, 102.

Продолжение после рекламы

Фото: СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал