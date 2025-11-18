Ребенка не могут найти вторые сутки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Поисковики объявили в розыск 15-летнюю Кристину Дурманову из свердловской деревни Курманка, без вести пропавшую накануне. Школьница уехала к подруге в Екатеринбург, и с тех пор ее больше не видели, рассказала знакомая.

«Внимание! Пропал ребенок! На момент пропажи была одета в белые пуховик, шапку-ушанку, черные штаны, бежевые ботинки. С собой был черный рюкзак», — передают представители поисково-спасательного отряда «Прорыв». Знакомая пропавшей добавила, что та уехала к подруге, у которой оставила все важные вещи и ушла.

Помимо волонтеров, поиском школьницы занимаются сотрудники полиции. Сообщить информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам: +7(34377) 7-13-02 или 112, 102.