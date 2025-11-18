Екатеринбуржец, напавший на мальчика в шапке с Z, вновь попал под суд

Александр Неустроев (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) находится в колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржец Александр Неустроев (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), осужденный за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, вновь попал под суд. Против него возбуждено уголовное дело об оправдании и пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), рассказали URA.RU в Центральном окружном военном суде.

Новое преступление мужчина совершил в колонии-поселении во время отбывания тюремного срока. По версии следствия, Александр в присутствии других арестантов дал положительную оценку теракта в отношении погибшего военкора Владлена Татарского. Подсудимый вину признал.

Инцидент, за который Неустроев попал в колонию, произошел 21 апреля 2023 года. Он заносил мебель и увидел мальчика в шапке с Z, и с матом набросился на него. Александр схватил ребенка за руку и стал оскорблять его отца. Мальчик сумел вырваться и убежать домой.

Продолжение после рекламы