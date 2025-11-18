Спикер свердловского заксобрания похвалила новый закон об энергетиках

Энергетики свердловским подросткам с марта будет не купить (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Закон о частичном запрете на продажу энергетических напитков, принятый 18 ноября свердловскими парламентариями, является значимым и призван защитить молодежь. Такое мнение озвучила спикер регионального заксо Людмила Бабушкина по итогам заседания, передает корреспондент URA.RU.

«Мы ограничиваем продажу безалкогольных энергетических напитков в образовательных учреждениях (школах, колледжах, вузах) и на прилегающих к ним территориях, в медицинских организациях, в учреждениях культуры и спорта. Запрет на продажу энергетических напитков касается и мест проведения массовых мероприятий (концертов, фестивалей, соревнований) — за два часа до, во время и в течение часа после проведения»,– уточнила Бабушкина.

Цель запрета — снизить употребление энергетических напитков среди подростков и таким образом предотвратить негативное воздействие этих напитков на здоровье детей. Новый закон является следствием аналогичного федерального закона и вступит в силу с 1 марта 2026 года. Полного запрета энергетиков не предполагается и не вводится.

