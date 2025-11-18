Спикер свердловского заксобрания похвалила новый закон об энергетиках
Энергетики свердловским подросткам с марта будет не купить (архивное фото)
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Закон о частичном запрете на продажу энергетических напитков, принятый 18 ноября свердловскими парламентариями, является значимым и призван защитить молодежь. Такое мнение озвучила спикер регионального заксо Людмила Бабушкина по итогам заседания, передает корреспондент URA.RU.
«Мы ограничиваем продажу безалкогольных энергетических напитков в образовательных учреждениях (школах, колледжах, вузах) и на прилегающих к ним территориях, в медицинских организациях, в учреждениях культуры и спорта. Запрет на продажу энергетических напитков касается и мест проведения массовых мероприятий (концертов, фестивалей, соревнований) — за два часа до, во время и в течение часа после проведения»,– уточнила Бабушкина.
Цель запрета — снизить употребление энергетических напитков среди подростков и таким образом предотвратить негативное воздействие этих напитков на здоровье детей. Новый закон является следствием аналогичного федерального закона и вступит в силу с 1 марта 2026 года. Полного запрета энергетиков не предполагается и не вводится.
Также на заседании 18 ноября депутаты утвердили изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Теперь за нарушение запрета розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков — в том числе энергетических — должностным лицам грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Юридические лица заплатят от 50 до 100 тысяч рублей.
