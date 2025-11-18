В Екатеринбурге запускают новый способ покупки квартир в новостройках

На данный момент новый проект объединяет более 120 жилых комплекса Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге готовится к запуску новый сервис покупки первичной недвижимости «Новостройки для агентов». На данный момент к проекту уже присоединились более 50 крупнейших застройщиков России, среди которых «Самолет», ПИК, «Брусника», ЛСР и другие. Реализацией сервиса занимается платформа «Авито» совместно с ООО «АКС». Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании, на данный момент проект объединяет более 120 жилых комплекса.

«Сегодня для проведения сделок все чаще привлекаются агенты, которые закрывают всю цепочку. Однако собственники ожидают от риелтора не просто помощи в продаже квартиры: им важно получить комплексное сопровождение, включая подбор новой недвижимости. Ключевым становится вопрос: кому действительно можно доверить такую сделку. Мы работаем над тем, чтобы этот выбор был прозрачным, простым и безопасным, поэтому развиваем собственный партнерский сервис и инструмент», — рассказала руководитель по развитию партнерства с сервисом «Новостройки для агентов» Мария Жильцова.

Как отмечают в компании, за последние годы роль агентов на рынке недвижимости становится все заметнее: за четыре года их число увеличилось на 25%. Сегодня в России доля сделок через риелторов составляет 70%. При этом такая тенденция характерна не только для вторичного, но и для первичного рынка, хотя раньше в сознании клиентов покупка квартиры в новостройках была возможна только напрямую через офисы продаж застройщиков.

