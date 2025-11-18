Спикер свердловского заксобрания раскрыла, на что будут тратить деньги в области
Бюджет области будет направлен в основном на социальную сферу
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бюджет Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов сохраняет социальную направленность и остается сбалансированным. Об этом заявила председатель заксобрания Людмила Бабушкина, комментируя представленный губернатором Денисом Паслером доклад об основных направлениях бюджетной политики.
Проект бюджета уже принят депутатами в первом чтении. Как отметила спикер регионального парламента, основные расходы будут направлены на поддержку социально значимых категорий граждан и развитие инфраструктуры. «Областной бюджет, сохраняя свою социальную направленность, в первую очередь направлен на поддержку участников специальной военной операции их семей, многодетных семей с детьми, пенсионеров и ветеранов», — заявила Людмила Бабушкина. Она также подчеркнула, что бюджет предусматривает финансирование строительства школ, больниц, детских садов, спортивных объектов и мероприятий по газификации. С завтрашнего дня в областном парламенте начнет работу согласительная комиссия, которая займется детализацией бюджетных расходов.
Приоритетами бюджетной политики на среднесрочную перспективу до 2028 года остаются улучшение демографической ситуации, расселение из аварийного жилья, поддержка детей-сирот и развитие дорожной сети. После принятия законопроекта в первом чтении начинаются общественные слушания с участием депутатов, представителей муниципалитетов и общественных организаций.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!