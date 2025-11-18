Финал конкурса прошел в Teatro Veneziano Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 16 ноября определили самых красивых и успешных бизнес-леди. В тройке победителей «Мисс и Миссис бизнес Екатеринбург и Свердловская область» оказались тренер-реабилитолог, финансист и владелица базы отдыха. Подробнее о каждой обладательнице титула — в материале URA.RU.

«Мисс бизнес Екатеринбург»

В номинации победила Валерия Мирзоева. Свой путь девушка начинала в полиции, но позже сменила специальность и стала кинезиотерапевтом и тренером-реабилитологом. Сейчас у Валерии своя студия в Верхней Пышме, где она ведет приемы в качестве специалиста по женскому здоровью и послеродовому восстановлению, а также онлайн-клуб тренировок.

«Мисс Бизнес Екатеринбург… Пишу, и самой не верится. Мне правда было тяжело совмещать и работу, и онлайн-проекты, и выступления, и ведение блога, и конкурс, но я чувствую, как я расту и расширяюсь», — поделилась после победы девушка.

«Миссис бизнес Екатеринбург»

Победительницей стала руководитель компании Baraeva Finance Татьяна Бараева. Женщина признавалась, что ей очень нравится делиться опытом в сфере бухгалтерии, финансов и предпринимательства и помогать другим достигать финансовой независимости. В свободное время она любит путешествовать на машине и организовывать воскресный досуг семье. Ранее участвовала в конкурсах «Лучший предприниматель Свердловской области», «Топ-100 консалтинговых агентств» и «Ты суперженщина».

«Такие конкурсы вносят в повседневную и обыденную жизнь свои яркие краски! За работой 24/7, в ежедневном быту, с постоянными гонками с тремя детьми, я как мама, жена, директор, забываю о себе. Все для других, а я по мере возможности. Любой конкурс вносит коррективы в график работы и выстраивает приоритет на себе, заставляя вспомнить о себе, найти время на себя и выбрать среди всех задач для себя. ДЛЯ себя», — говорила Татьяна о своем участии в «Мисс и Миссис бизнес Екатеринбург и Свердловская область».

«Миссис бизнес Свердловская область»

Еще одной победительницей стала Анастасия Пустовалова. Она успешно управляет двумя бизнесами: магазином инструментов, открытым в 2010 году, и базой отдыха «Вогульский крокодил». При этом Анастасия успевает быть заботливой матерью пятерых детей. Также ранее она уже принимала участие в конкурсе «Леди бизнес».