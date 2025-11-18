Уральская компания приняла участие в строительстве Almaty Museum of Arts Фото: Пресс-служба предприятия

В Казахстане запущен масштабный культурный проект Центральной Азии — музей современного искусства Almaty Museum of Arts. При отборе поставщика стального проката основное внимание уделялось качеству продукции. В результате был выбран ЕВРАЗ НТМК, который предоставил стальные двутавры для строительства музея.

«Стальные двутавры, выпускаемые нижнетагильским комбинатом, изготавливаются из легированной ванадием стали и подвергаются лабораторным испытаниям на прочность при температуре до –70 °C. Благодаря этому металлопрокат можно использовать в различных климатических условиях», — рассказали в пресс-службе компании. В несущих конструкциях перекрытий и кровельных системах музея применены двутавровые балки и листовой прокат. Всего в проекте использовано 906 тонн металлоконструкций, из них 135 тонн — изделия на основе двутавра.

Площадь здания музея достигает 10 тысяч квадратных метров, высота потолков в залах — 12 метров. Архитектурная концепция объединяет два L-образных объема: алюминиевый, который олицетворяет современный город, и облицованный известняком — как отсылка к горам Тянь-Шаня. Центральный атриум Art Street с масштабными пролетами из двутавра воплощает образ Чарынского каньона, создавая внутри здания ощущение природного ландшафта.

В интерьере музея использованы ракушечник и атмосферостойкая сталь. Устойчивость конструкции при динамических нагрузках обеспечивают вертикальные элементы каркаса, выполненные из сварных коробчатых сечений. Сейсмостойкость здания достигает девяти баллов.