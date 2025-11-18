В Екатеринбурге взяли под стражу топ-менеджеров крупного завода

Суд ужесточил меру пресечения фигурантам Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге взяли под стражу заместителей гендиректоров АО «Серовский механический завод» Сергея Гусманова и Сергея Минибаева, обвиненных в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Следствие считает, что обвиняемые своими действиями причинили ущерб свыше миллиона рублей предприятию. 2 ноября суд поместил их под домашний арест. Это решение обжаловали силовики.