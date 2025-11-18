В Екатеринбурге взяли под стражу топ-менеджеров крупного завода
Суд ужесточил меру пресечения фигурантам
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге взяли под стражу заместителей гендиректоров АО «Серовский механический завод» Сергея Гусманова и Сергея Минибаева, обвиненных в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Следствие считает, что обвиняемые своими действиями причинили ущерб свыше миллиона рублей предприятию. 2 ноября суд поместил их под домашний арест. Это решение обжаловали силовики.
«Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционные представления прокурора, отменил постановления Серовского районного суда и удовлетворил ходатайства следствия, избрав Минибаеву и Гусманову меру пресечения в виде заключения под стражу по 30 декабря. Они были взяты под стражу в зале суда», — заявили в инстанции.
