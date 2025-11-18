Священники проведут уроки истории в школах Екатеринбурга
Занятия со школьниками станут частью Екатерининских дней
Фото: Илья Московец © URA.RU
В школах Екатеринбурга священники будут проводить уроки екатеринбурговедения в рамках Екатерининских дней — серии культурных и благотворительных мероприятий, которые посвящены святой Екатерине. Занятия пройдут с 14 ноября по 8 декабря, рассказал глава отдела религиозного образования епархии Василий Равлик.
«Принцип занятий разработан Миссионерским институтом при Екатеринбургской епархии. Это уникальные методические рекомендации к самому построению занятий о самом городе, его святой покровительнице. В целом о правильной расстановке приоритетов и фактов о том, кому город был посвящен и в честь кого назван», — сказал Равлик в ходе пресс-конференции ТАСС.
Официальный старт празднованию Екатерининских дней даст благотворительный вечер. Одним из главных событий станет праздничная архиерейская Божественная литургия. Она пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе 7 декабря. После нее тысячи верующих совершат крестный ход к часовне святой Екатерины.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!