Священники проведут уроки истории в школах Екатеринбурга

В школах Екатеринбурга священники будут проводить уроки екатеринбурговедения в рамках Екатерининских дней — серии культурных и благотворительных мероприятий, которые посвящены святой Екатерине. Занятия пройдут с 14 ноября по 8 декабря, рассказал глава отдела религиозного образования епархии Василий Равлик.

«Принцип занятий разработан Миссионерским институтом при Екатеринбургской епархии. Это уникальные методические рекомендации к самому построению занятий о самом городе, его святой покровительнице. В целом о правильной расстановке приоритетов и фактов о том, кому город был посвящен и в честь кого назван», — сказал Равлик в ходе пресс-конференции ТАСС.