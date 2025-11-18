Свердловчане пожаловались на сбои в работе интернета
На сбои пожаловались сотни человек
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Свердловской области вечером 18 ноября жители массово пожаловались на общий сбой в работе интернета. Жалобы начали активно поступать после 18:00. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector.
Согласно аналитике, жалобы на работу интернета начались еще с 16:00, однако активный прирост начался ближе к 18:00. За последний час обращения поступили от 143 пользователей, а за сутки — от 618-ти.
По словам свердловчан, проблемы возникают в работе провайдеров, Россельхозбанка и игровых сервисов. При этом большая часть жалуется на общий сбой.
Фото: DownDetector
