Главному свердловскому коммунисту пришлось оправдываться перед коллегами
Ивачев извинился перед коллегами за неточную информацию
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Депутату заксобрания Свердловской области, лидеру региональной КПРФ Александру Ивачеву пришлось оправдываться перед коллегами за выпад в сторону Уралвагонзавода. Говоря об экономической ситуации в стране, он указал на сокращения сотрудников на предприятии. Присутствовавший на заседании директор УВЗ Владимир Рощупкин информацию опроверг, а остальные депутаты не оценили риторику коммуниста, назвав его поступок «предательством». После заседания Ивачев попросил всех остаться.
«Когда микрофоны уже были выключены, Ивачев пояснил, что не хотел нападать на УВЗ, просто привел неудачный пример, брал информацию из открытых источников, которую никто не опровергал. Начал извиняться. Сказал, что не предатель, а „коммунист, который поддерживает существующую политику“,» — поделился один из депутатов.
Спикер заксобрания Людмила Бабушкина порекомендовала Ивачеву проверять информацию, которую он получает. Непосредственно после выступления Ивачева высказался и присутствовавший на заседании губернатор Денис Паслер. «Коллектив заслуженный работает, очень в непростых условиях и с высокой нагрузкой. С учетом того, что они справляются с задачами, которые перед ними ставит государство, понятно, кому это не нравится и кто заинтересован в раскачивании этой ситуации,» — указал он.
В октябре 2025 года на Уралвагонзаводе сообщили о переходе части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 15 декабря, объяснив это снижением спроса на железнодорожный подвижной состав. Затем в ноябре на предприятии объявили о реструктуризации. «В современных условиях, как любое другое предприятие, УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов», — пояснили на заводе. При этом было подчеркнуто, что работа над выполнением государственного оборонного заказа продолжается в полном объеме.
