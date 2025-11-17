«Некоторые устали: Махонин раскрыл, какие замены проведет в правительстве

Логотип РИА URA.RU
Пермский губернатор Махонин не планирует глобальных перестановок в кабмине
17 ноября 2025 в 18:10
С момента инаугурации Махонина 18 сентября министры работают как и.о.

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Избранный в сентябре на второй срок губернатором Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не планирует кардинальных перестановок в правительстве региона. Некоторые из его подчиненных сами прямо говорят о том, что устали. И он уважает их выбор. Но, в целом, перемены будет точечными.

«Естественно, будут изменения, но они не будут такими глобальными. И здесь тоже надо будет, чтобы правительство структурно поменялось. Сделать соответствующие акценты. Где-то люди морально устали, они сами об этом говорят. Приветствую, если прямо так и говорят и признают, что не готовы бежать в заданном темпе», — отметил Махонин в прямом эфире радио Sputnik Пермь.

Он добавил, что у некоторых есть мнение — «вот бы все перетряхнуть». Но Дмитрий Махонин не видит в этом необходимости: «Мы сейчас с вами говорим о том, сколько построено, сколько изменено, сколько улучшений. Можно работать лучше? Всегда можно. Были совершены ошибки? Безусловно. Самое главное, их признавать и сделать так, чтобы они не повторялись». Изменения будут, «и очень скоро», но, считает глава Прикамья, по факту жителям нет разницы, какая фамилия у министра.

Ранее URA.RU сообщало, что после избрания Махонина главой региона правительство ушло в отставку. Все министры и вице-премьеры сейчас работают как и.о.

