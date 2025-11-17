Махонин усиливает контроль за мэрами через новый формат совещаний
Махонин перестраивает работу совета глав
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин готовится перестроить работу совета глав. Вместо заседаний раз в месяц, мэры будут собираться еженедельно и разбирать актуальные для территорий вопросов.
«Планируем перезапустить работу Совета глав в формате еженедельных штабов, где мы будем разбирать каждые стройки, благоустройство, дворы, работу», — рассказал губернатор в эфире радио «Спутник Пермь».
Махонин отметил, что недавно сам признался главам: ему стало неинтересно посещать заседания совета в последние полгода. «Собираемся, доклады делаем, и все», — отметил он. Также краевые власти будут заниматься повышением квалификации местных команд: проводить для них обучение на регулярной основе.
Источник URA.RU в политэлитах пояснил, что тем самым усиливается контроль за работой глав. Работа в формате штаба предполагает доклады по актуальным вопросам. «Условно: смотрим вопросы благоустройства. Главы докладывают по объектам: на каком этапе, какие есть проблемы, как видят их решение», — отметил он. И добавляет, что всем 43-м мэрам не надо будет каждую неделю ездить в Пермь на эти заседания: приглашать будут в зависимости от тематики и проблематики.
«Надо понимать важный момент: по федеральным деньгам отчитывается регион, а вопросами благоустройства, например, занимаются главы. И малейшая заминка приводит к тому, что в следующем году могут оштрафовать весь регион, выделить меньше финансирования или отдать приоритет другому субъекту Федерации, где таких проволочек нет», — пояснил собеседник. Главы уже уведомлены о новом формате работы.
