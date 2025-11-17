Пермский край лидирует по экспорту удобрений железной дорогой

За отчетный период за границу было отправлено 12,1 млн тонн продукции Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В период с января по октябрь 2025 года Пермский край снова стал лидером по объему экспорта удобрений. В структуре отправок Свердловской железной дороги химические и минеральные удобрения составили 47,7%.

«За отчетный период за границу было отправлено 12,1 млн тонн продукции, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Наблюдается рост как повагонных перевозок (на 3,1 % до 11,6 млн тонн), так и контейнерных отправок, которые выросли в 2,5 раза и достигли 0,5 млн тонн», — сказано на официальном сайте СвЖД.

Среди основных станций, откуда осуществляется погрузка удобрений в Пермском крае: Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы и Углеуральская. Ключевыми странами-импортерами остаются Бразилия (65 % от общего объема экспорта), Китай (25 %) и Мексика (5,4 %).

