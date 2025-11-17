Губернатор Пермского края Махонин рассказал, чему хочет научиться

Глава региона в школе работал на станке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин хотел бы научиться работать на станке ЧПУ. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира на радиостанции «Спутник Пермь».

«В школе учился и работал на станках, но они были несовременные. Поэтому хотел бы освоить станок ЧПУ. Думаю, это интересно», — рассказал губернатор.