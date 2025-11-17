Губернатор Пермского края Махонин рассказал, чему хочет научиться
Губернатор Пермского края Махонин хочет научиться работать на станке ЧПУ
17 ноября 2025 в 18:05
Глава региона в школе работал на станке
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин хотел бы научиться работать на станке ЧПУ. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира на радиостанции «Спутник Пермь».
«В школе учился и работал на станках, но они были несовременные. Поэтому хотел бы освоить станок ЧПУ. Думаю, это интересно», — рассказал губернатор.
Также во время эфира глава региона поделился, о чем он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным без камер. Разговор шел про семью.
