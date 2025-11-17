В Перми работает пять приютов, где можно взять здорового котика Фото: Размик Закарян © URA.RU

В пермском пространстве «Часовой завод» 7 декабря пройдет благотворительный фестиваль «Зимний котофест», на котором можно будет взять домой кота из приюта. Но не обязательно ждать мероприятие, чтобы завести пушистого друга. Какие приюты для кошек есть в Перми, и где они находятся — в материале URA.RU.

«Матроскин»

Приют для кошек «Матроскин» является одним из самых крупных приютов в Пермском крае. Как и в других приютах, здесь не только ищут животным новых хозяев, но и помогают тем, кто попал в беду. Также «Матроскин» регулярно проводит мероприятия и акции в поддержку бездомных животных. Приюту принадлежит котокафе «Котовский» на улице Монастырская, 14, где можно познакомиться с его подопечными и забрать домой.

«Доброе сердце»

Приют «Доброе сердце» больше занимается помощью собакам, но кошки там тоже есть. Он находится в Култаевском сельском поселении. Приют принимает подарки для животных. Также здесь рады волонтерам, которые погуляют с собаками или почистят вольеры.

Продолжение после рекламы

«Счастливый хвост»

В районе остановки «Велта» в Перми находится еще один крупный приют для кошек «Счастливый хвост». Он работает с 2016 года. На сайте приюта опубликованы истории счастливого спасения хвостатых, но многие подопечные все еще ищут свой дом. В ноябре 2025 года приют открыл «Город кошек» — пространство с прозрачными окнами и дверями, где живут около 20 кошек. По словам организаторов, цель нового проекта — дать горожанам возможность рассмотреть животных в комфортных условиях и забрать домой.

Приют Гульнары Валиуллиной

Пермячка Гульнара Валиуллина создала свой частный приют в микрорайоне Заостровка. Она помогает и кошкам, и собакам. Подопечных можно увидеть на выставках-пристройствах, а также при личном визите в приют, но о посещении с владелицей нужно договориться заранее. Также здесь рады принять финансовую помощь.

«Лапки-царапки»

В Мотовилихинском районе тоже есть приют для кошек. Речь о «Лапках-царапках» в микрорайоне Ива. Как и в других приютах, здесь котиков стерилизуют, обрабатывают от паразитов, а затем им ищут дом.