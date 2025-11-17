В Пермском крае похоронили погибших в ДТП с автобусом в Кунгурском округе

С некоторыми простились 17 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В понедельник, 17 ноября, состоялись похороны пермяков, которые погибли в ДТП в Кунгурском округе. Авария произошла вечером 14 ноября. Среди погибших оказались студентка, спортсмен, акушер и филолог.

«Сегодня, 17 ноября, прощаются с несколькими погибшими в страшной аварии с грузовиком и микроавтобусом под Кунгуром. Среди них — 17-летняя студентка, опытная акушер, молодой человек, который ехал навестить маму», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на знакомых и близких погибших.

Уточняется, что 26-летний Максим Рожков ехал в Кунгурский округ навестить маму. Сам он занимается спортом и несколько лет живет в Перми. Еще одной жертвой трагедии оказалась 64-летняя акушерка Анна Посохина. Односельчане из села Троельга рассказали, что она помогла многим женщинам. Анна Посохина начинала работать в родном селе, а затем переехала в Пермь. Среди погибших оказалась 17-летняя студентка, которая возвращалась домой с учебы в Перми. Девушка везла кота в переноске. Животное выжило, и его отдали родным погибшей.

Похороны еще одной пермячки запланированы на 18 ноября. Ей оказалась 35-летняя Анна Чайкина. Ее подруга рассказала, что Чайкина получила филологическое образование и ехала в Кунгур с сыном. Мальчик чудом выжил.

Кроме этого, погибли еще трое мужчин. Михаилу Меркушеву было 44 года. Он родом из деревни Шавкуново Кунгурского округа. Другому мужчине было 33 года, а третьему — 29 лет. Их имена пока неизвестны.