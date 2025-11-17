Логотип РИА URA.RU
Общество

В пермские колонии требуются врачи и кинологи

17 ноября 2025 в 20:00
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В колониях Пермского края открыты вакансии врачей и кинологов. Информация об этом размещена на официальном сайте ГУФСИН Пермского края.

«В ИК-9 в Соликамске необходим врач-хирург. Туда же требуется невролог и инфекционист. В Пермской воспитательной колонии свободна вакансия психиатра. Также требуется инструктор-кинолог в колонию в Ныробе», — следует из опубликованной информации.

Также сообщается о нехватке водителей, кадровиков, бухгалтеров и инспекторов. Полный список вакансий размещен на сайте краевого ГУФСИН. Уровень зарплаты и прочие условия будут озвучены кандидатам при собеседовании.

