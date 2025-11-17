В пермские колонии требуются врачи и кинологи
В ГУФСИН требуются хирурги и другие врачи
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В колониях Пермского края открыты вакансии врачей и кинологов. Информация об этом размещена на официальном сайте ГУФСИН Пермского края.
«В ИК-9 в Соликамске необходим врач-хирург. Туда же требуется невролог и инфекционист. В Пермской воспитательной колонии свободна вакансия психиатра. Также требуется инструктор-кинолог в колонию в Ныробе», — следует из опубликованной информации.
Также сообщается о нехватке водителей, кадровиков, бухгалтеров и инспекторов. Полный список вакансий размещен на сайте краевого ГУФСИН. Уровень зарплаты и прочие условия будут озвучены кандидатам при собеседовании.
