Градсовет одобрил проект гостиницы рядом с бывшим «Детским миром» в Перми
Рядом с ТД «Петропавловский» появится шестиэтажная гостиница
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Градостроительный совет Пермского края согласовал проект гостиницы RoSel Hotel Perm. Ее планируют построить на перекрестке улиц Куйбышева и Екатерининской рядом с ТД «Петропавловский», который ранее был известен как «Детский мир».
«Градостроительный совет Пермского края одобрил проект строительства гостиницы на пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской возле ТД „Петропавловский“», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Уточняется, что отель хочет возводить компания «СМТ „Химмашсервис“».
Про будущую гостиницу известно, что она будет высотой в шесть этажей. Внутри разместят 59 номеров и фитнес-клуб. Ранее градостроительный совет отправил на доработку проект отеля.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!