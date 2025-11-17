Градсовет одобрил проект гостиницы рядом с бывшим «Детским миром» в Перми

Рядом с ТД «Петропавловский» появится шестиэтажная гостиница Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Градостроительный совет Пермского края согласовал проект гостиницы RoSel Hotel Perm. Ее планируют построить на перекрестке улиц Куйбышева и Екатерининской рядом с ТД «Петропавловский», который ранее был известен как «Детский мир».

«Градостроительный совет Пермского края одобрил проект строительства гостиницы на пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской возле ТД „Петропавловский“», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Уточняется, что отель хочет возводить компания «СМТ „Химмашсервис“».